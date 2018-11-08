Португалия: изменения в парковке в Телейраш

Таким образом, с начала следующего года парковка в «наиболее критичных» местах Телейраш (Telheiras) для автомобилистов, не проживающих в этом районе, станет платной. Управлять сетью парковочных мест будет муниципальное предприятие EMEL.

«Это необходимая мера для улучшения использования общественного пространства, предотвращающая, чтобы кварталы превращались просто в место для парковки, отключенное от собственной жизни, путем создания зон, зарезервированных для жителей и обеспечивая доступ к стоянке для тех, кто приезжает за покупками», - заявил президент Junta de Freguesia Лумиар Педру Дельгаду Алвеш.

Со своей стороны, EMEL отметило, что «с упорядочением парковки в приходе Сан-Домингуш-де-Бенфика некоторые автомобилисты, которые там раньше парковались, перебрались в Телейраш, что способствовало увеличению там стихийной парковки. Цель поэтому - сократить количество автомобилей, которые прибывают извне, и освободить места для тех, кто живет и работает в Телейраш».

Местные жители и коммерсанты уже могут запрашивать опознавательные знаки (dísticos), освобождающие от оплаты, в пунктах обслуживания EMEL или приходского совете, а именно в Polo de Telheiras. Желательно это сделать до 21 декабря.

На каждое домохозяйство будет выделяться до трех dísticos, которые нужно ежегодно обновлять, для зоны проживания, а также для второй (смежной) зоны - по выбору. Ежегодная плата за первый dístico составляет 12 евро, за второй - 30 евро, третий - 120 евро.

Для предприятий dístico будет стоить 25 евро в месяц, плюс доплата 12 евро в год. Знак позволяет стоянку в районе, соответствующем их деятельности.

Жители также могут сделать выбор в пользу ежемесячных абонементов стоимостью 35 евро для парковки в трех крытых и охраняемых парках, с общим количеством 323 места.

По данным муниципалитета, в целом для местных жителей, торговцев и посетителей будет доступно более 3.300 мест.