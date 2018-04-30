Португалия: изменились правила автопарковки

Начиная с 1 июня впервые автопарковка на этом самом большом пляже в Аррабиде будет платной.

Плата будет взиматься ежедневно, с 08.00 до 19.00, вплоть до 30 сентября. При этом она будет различной в будни и выходные и праздничные дни (40 евроцентов за час в будни и 60 евроцентов за час - в выходные и праздники) и выше - в период с 1 июля по 31 августа (80 евроцентов за час в будни и 1 евро за час - в выходные и праздники). В течение более дорогих месяцев за 11 часов парковки (максимум) будет взиматься 6,50 евро в будни и 9 евро - в выходные и праздники.

На пляже Фигейринья будет две парковки: одна на 40 мест, а другая - на 237.

Вместе с тем, для двухколесных транспортных средств, включая мотоциклы, мопеды и велосипеды, предусмотрены бесплатные места.

Кроме того, согласно решению муниципалитета, с 1 июня, когда начнется купальный сезон, будет закрыто автомобильное движение между пляжами Фигейринья и Крейро.

Также автаркия во главе с Марией даж Дореш Мейра представила новые правила транзита и план сети общественного транспорта. В частности, муниципалитет предложит автобусы с выездами из разных частей города, а в непосредственной близости от автобусных остановок будут оборудованы бесплатные автостоянки. Стоимость автобусного билета туда и обратно составит порядка 4 евро.

В дополнение к бесплатной парковке в городе, муниципалитет продолжит предоставлять бесплатный парк в районе Outão (рядом с фабрикой Secil); там также есть автобусная остановка со стоимостью билета 1 евро (туда и обратно).