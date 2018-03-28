Португалия: изнасиловал 70-летнюю женщину...

Среда, 28 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: изнасиловал 70-летнюю женщину...

Суд Вила-Нова-де-Гайя (округ Порту) вынес обвинительный приговор.

25-летний мужчина приговорен к 22 годам лишения свободы за изнасилование и попытку убийства 70-летней женщины в мае 2017 года в Avintes, Вила-Нова-де-Гайя.

Во время зачтения приговора председатель судейской коллегии счел доказанной «почти всю совокупность» фактов, заявив, что мужчина «хотел» убить женщину и не сделал этого «лишь по причинам, от него не зависящим».

Согласно обвинительному заключению, 19 мая 2017 г. молодой человек, которого наняли для уборки земельного участка, прилегающего к дому жертвы, остался наедине с ней в доме и напал с железным прутом, после чего изнасиловал пенсионерку.

Судья отметил, что нападение на женщину «поставило ее жизнь в опасность» и имело «серьезные последствия», а именно связанные «с трудностями передвижения, общения и выполнения основных задач повседневной жизни».

Как говорится в приговоре суда, «серьезность и жестокость» фактов очевидна, и при вынесении решения о тюремном заключении учитывалась «хладнокровность» молодого человека, который использовал «коварные средства» для нападения и «проявил неуважение к состоянию человека и возрасту».

Также суд приговорил обвиняемого к выплате жертве компенсации в размере 102 тыс. евро.

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