Португалия: изнасиловал беременную...

Супружеская пара ночевала в уединенном пляжном домике в Vagueira, Vagos, когда в спальню вошел неизвестный и ударил мужа, лежащего в постели, ножом в грудь.

Жене, которая находилась на шестом месяце беременности, удалось бежать из дома в направлении кондитерской, где она надеялась попросить помощи, но агрессор настиг ее и силой уволок в другой пустующий дом, где изнасиловал.

На днях суд Авейру приговорил мужчину за два преступления нарушения физической неприкосновенности, изнасилование и преступление по факту похищения людей к пяти годам лишения свободы (путем частичного сложения наказаний).

Осужденный, который ранее уже имел судимости за совершение нескольких противозаконных действий и уже отбыл наказание в виде тюремного заключения, будет оставаться под стражей в КПЗ до тех пор, пока возможности апелляции не будут исчерпаны и решение суда станет окончательным.