Португалия: изнасиловал племянницу...
Преступление было совершено в Порту, в период с января по май прошлого года.
43-летний дядя, садовник по профессии, воспользовался моментом, когда его девятилетняя племянница, чтобы не быть дома одной, оставалась в доме своей бабушки, когда мать ребенка уходила на работу.
На днях суд Сан-Жуау-Нову в Порту приговорил насильника к шести годам тюремного заключения.
Поскольку речь идет о преступлении сексуального характера, судебный процесс проходил за закрытыми дверями.