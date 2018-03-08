Португалия: изнасиловал племянницу...

Четверг, 08 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: изнасиловал племянницу...

Преступление было совершено в Порту, в период с января по май прошлого года.

43-летний дядя, садовник по профессии, воспользовался моментом, когда его девятилетняя племянница, чтобы не быть дома одной, оставалась в доме своей бабушки, когда мать ребенка уходила на работу.

На днях суд Сан-Жуау-Нову в Порту приговорил насильника к шести годам тюремного заключения.

Поскольку речь идет о преступлении сексуального характера, судебный процесс проходил за закрытыми дверями.

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