Португалия: к коллективному увольнению прибегают все чаще

Такие данные приводит Главое управление по вопросам занятости и трудовых отношений (DGERT).Согласно им, с января по июль этого года были задействованы 183 процедуры коллективного увольнения по сравнению с 243 за тот же период прошлого года.

Вместе с тем, число лиц, потерявших работу в рамках этих процедур, за первые семь месяцев с.г. составило 2.510 против 2.118 за тот же период 2017 года.

183 вышеуказанных случая имели место, главным образом, на малых предприятиях (78) и на микропредприятиях (74), далее следуют средние (23) и крупные (8) компании.

Хотя совокупный баланс за первые семь месяцев с.г. свидетельствует об увеличении числа уволенных работников, показатель за июль месяц зарегистрировал падение на 71% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В июле 2018 года под коллективное увольнение (в рамках 27 процессов, о которых было уведомлено DGERT) попали 139 работников (по сравнению с 483 в июле 2017 года), что на 23% меньше по сравнению с тем же месяцем 2017 года.

Кстати, число работников, охваченных коллективным увольнением в июле 2018 года, является самым низким с, по крайней мере, 2012 года, когда Португалия находилась под влиянием «тройки» и был зафиксирован самый высокий показатель уволенных в рамках указанной процедуры - 10.488.