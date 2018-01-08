Португалия: к пику гриппа - готовы

В связи с этим районные поликлиники (centros de saúde) в регионе Лиссабон и Вале-ду-Тежу, на севере страны и в Коимбре расширили часы и дни приема.

Так, Региональная администрация здравоохранения (ARS) Лиссабон и Вале-ду-Тежу объявила о продлении времени приема в течение рабочей недели и в выходные дни, по крайней мере, до 28 января. В течение рабочей недели будут функционировать 35 районных поликлиник, в субботу - 47, а в воскресенье - 37.

Региональная администрация здравоохранения Севера (ARS-N) также объявила о расширенных часах работы в 44 поликлиниках для адаптации «к неблагоприятным температурам в ближайшие дни». Также предусмотрены 364 дополнительные койки в больницах.

В Коимбре до конца января поликлиники будут работать в выходные дни с 10.00 до 18.00.

Населению рекомендуется в случае необходимости обращаться на линию Saúde 24 по номеру 808 24 24 24. Вы сможете получить профессиональную консультацию, а также направление в медицинское учреждение, наиболее соответствующее каждой ситуации.