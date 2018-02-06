Португалия: как быстро продаются квартиры

Согласно опубликованным данным последнего исследования (Барометра) Ассоциации агентов и агентств по недвижимости Португалии (APEMIP) - за декабрь 2017 года, «более 80% объектов недвижимости были проданы менее чем за шесть месяцев», что «подтверждает хорошую динамику рынка, особенно в жилищном сегменте».

«Это потрясающе - наблюдать эту динамику, особенно по сравнению с тем, что имело место два-три года назад, когда продажи активов занимали до двух лет», - заявил Луиш Лима, президент APEMIP.

Как отмечается в отчете, «около 55,6% продаж пришлось на недвижимость стоимостью до 175 тыс. евро, что «соответствует большей части продаж, осуществленных на внутреннем рынке».

Другая рыночная тенденция касается наиболее продаваемых типологий: более половины (61%) пришлось на T1 и T2, затем среди предпочтений португальцев следует T3 - с 31% сделок.