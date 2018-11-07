Португалия: как и сколько платить в Segurança Social

Среда, 07 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: как и сколько платить в Segurança Social

Новый режим взносов в систему социального страхования (novo regime contributivo) диктует новые правила.

Большинство самозанятых работников (trabalhadores independentes), более известных как «работники по recibos verdes», имеют упрощенный режим налогообложения (regime simplificado de tributação) и должны будут отчислять по новой системе начиная с января 2019 года.

Однако есть и другая категория trabalhadores independentes, насчитывающая более 68 тысяч (68.041) человек, которые прибегают к услугам бухгалтера (contabilidade organizada): или потому, что они сами выбрали этот режим, или потому, что обязаны это делать, поскольку их годовой оборот превышает 200 тыс. евро. Для представителей этой категории изменения наступят уже в ноябре с.г. Некоторые уже получили соответствующие сообщения в свои «ящики» на Segurança Social Direta, других известят по обычной почте.

Помимо вышеуказанных 68 тысяч с лишним человек уведомления также получат 4.242 супруга/и - официальных или гражданских - независимых работников.

Какой же именно выбор предстоит сделать на протяжении ноября месяца самозанятым лицам с contabilidade organizada?

К примеру, в 2019 году они могут продолжать производить отчисления, рассчитанные SS на основе налогооблагаемого дохода, задекларированного за весь 2018 год (base contributiva anual).

Другой вариант - присоединиться к новому режиму, в котором base contributiva рассчитывается на основе дохода, полученного за последний квартал (т.н. base contributiva trimestral).

В чем разница

В случае base trimestral налог взимается с 1/3 «значимого» дохода (rendimento relevante), который соответствует 70% дохода, полученного в результате оказания услуг, или 20% дохода, связанного с производством и продажей товаров, а также у тех, кто работает в гостиничном и ресторанном бизнесе. В периоды отсутствия дохода base contributiva составляет 20 евро.

В случае base anual отчисления имеют минимальный предел - 1,5-кратный размер Indexante de Apoios Sociais (IAS) и максимальный предел - 12-кратный размер IAS.

Пока что без изменений

Для работников по recibos verdes, которые находятся в упрощенном режиме, в плане base contributiva ничего не меняется. Они должны будут подать свой первый ежеквартальный отчет о доходах в период с 1 по 31 января 2019 г., а остальные отчеты - в течение апреля, июня и октября.

В момент подачи ежеквартальной декларации в Segurança Social Direta работник информируется о предполагаемом размере отчислений, подлежащих выплате в течение последующих трех месяцев. SS будет ежемесячно уведомлять независимого работника о сумме отчисления (contribuição), выплачиваемого в этом месяце в отношении предыдущего, и оплата должна быть произведена до 20-го числа. Сontribuição будет рассчитываться на основе rendimentos relevantes, полученных за предыдущие три месяца.

Новые ставки

Novo regime contributivo предусматривает снижение ставки (taxa) отчислений:

  • 1) с 29,6 до 21,4% - для самозанятых работников;
  • 2) с 34,75 до 25,17% - для индивидуальных предпринимателей.

Для дополнительной информации в Segurança Social работает телефонная линия для trabalhadores independentes: 300513131.

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