Португалия: как заработать балл на водительских правах

Четверг, 05 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: как заработать балл на водительских правах

Кампания направлена на тех, кто готовится продлить свои водительские права.

Но, прежде всего, новые курсы предназначены для водителей, которые обновляют свои водительские права в Автомобильном клубе Португалии (Automóvel Club de Portugal, ACP).

Посетив 8-часовые курсы, вы сможете не только освежить свои знания по Дорожному кодексу, поскольку узнаете о последних изменениях в ПДД и в вопросах, касающихся безопасности дорожного движения, но и получить дополнительный балл на своих водительских правах (до максимум 15 баллов).

Если вам пока что не нужно продлевать свои права, вы также можете посещать эти курсы, но сможете заработать дополнительный балл, только если до крайнего срока продления осталось не более 6 месяцев.

ACP является сертифицированной организацией для проведения этих курсов, стоимость которых м составляет 50 евро. Проведение первых запланировано на 6-7 июля в Лиссабоне и на 13-14 июля в Порту

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