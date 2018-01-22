Португалия: какая зарплата на Мадейре

В 2018 году оно составит 592 eвро, что означает увеличение на 22 евро по сравнению с 2017 годом (570 eвро). Хотя этот показатель (22 евро) ниже, чем увеличение минимальной заработной платы на континенте (на 23 евро, с 557 до 580 евро), в автономном регионе размер «минималки» по-прежнему выше.

Повышение будет применяться задним числом с 1 января 2018 года.

Отметим, что минимальную зарплату на Мадейре получают около 8 тысяч человек.