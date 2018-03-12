Португалия: какие бренды предпочитают покупатели

Понедельник, 12 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: какие бренды предпочитают покупатели

Представлены данные Барометра продаж Португальской ассоциации дистрибьюторских компаний (APED).

Согласно им, доля продаж собственных брендов дистрибьюторских компаний (т.н. marcas brancas) растет. Только в первом полугодии 2017 года рост составил 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а доля этих товаров на рынке достигла 34%.

За последние несколько лет доля собственных брендов на рынке оставалась стабильной. По мнению APED, положительная эволюция подтверждает, что у этих брендов есть «группа весьма преданных потребителей, которые делают свой выбор не только исходя из цены, но и за качество и превосходство, которые характеризуют товары».

Действительно, дистрибьюторские бренды привнесли новую динамику на рынок, делая ставку на инновации и разнообразие. В настоящее время ассортимент продукции расширяется. Так, предлагаются продовольственные товары, предназначенные для клиентов со специальными диетическими потребностями, таких как вегетарианцы, люди с непереносимостью лактозы или глютена, а также товары в категории бытовой электроники, к примеру, кофеварки или кухонные роботы. Цель состоит в том, чтобы «демократизировать этот тип товаров посредством практики более низких цен и охватить больше людей».

Сегодня продажи товаров собственного бренда Continentе составляют 26-27% по стоимости и более 40% по объему продаж в магазинах группы.

Continentе делает сильную ставку на свою марку и выпускает в среднем 250 новых товаров в год. Основной упор делается на качество, и специальная команда, отвечающая за поиск лучших производителей, всегда отдает предпочтение национальным производителям. К примеру, до сентября прошлого года Continente закупил более 20 миллионов литров молока, произведенного в Португалии, и продал более 20 миллионов йогуртов, произведенных из местного молока.

Помимо визуального обновления марки Continente в прошлом году, была также проведена реорганизация бренда, который делает ставку на разнообразие продовольственных продуктов для разных типов потребителей. Собственный бренд Continente делится на три категории: Continente (традиционные продовольственные продукты), Continente Seleção (особые продукты и высшего качества) и Continente Equilíbrio (более здоровые продукты).

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