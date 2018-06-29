Португалия: какой будет минимальная зарплата

Однако на днях Мигел Кабрита, государственный секретарь по вопросам занятости, заявил в рамках публичного представления Отчета о занятости и профессиональной подготовке в 2017 году в министерстве труда, что «эта сумма не является окончательной, и вопрос далеко не закрыт». То есть правительство готово выйти за пределы 600 евро.

Таким образом, в начале будущего года минимальная заработная плата (SMN) может увеличиться больше, чем предусматривалось ранее. Окончательное решение будет зависеть от итога дебатов с участием правительства и социальных партнеров (профсоюзов, ассоциаций работодателей и др.).

Таким образом, гарантированный ежемесячный минимальный размер оплаты труда (RMMG) может увеличиться более чем на 20 евро (+3,4%) от действующих в настоящее время 580 евро «при условии наличия согласованности между социальными партнерами и экономическими условиями, при условии, что это соответствует производительности и не ставит под угрозу создание рабочих мест».

В частности, в общественных дебатах по поводу SMN, которые уже начались, принимают участие представители Бизнес-конфедерации Португалии (Confederação Empresarial de Portugal,CIP). В интервью журналу Jornal de Negócios глава данной организации предпринимателей Антониу Сарайва заявил, что «может быть сюрприз, и зарплата не ограничится 600 евро», добавив, однако, что «заработная плата может и должна расти, но индексироваться исходя из производительности труда и роста экономики».

Профсоюзные лидеры идут еще дальше: 1 мая генеральный секретарь CGTP Армениу Карлуш заявил, что «с 1 января 2019 г. SMN должна быть увеличена до 650 евро», а в апреле UGT во главе с Карлушем Силва предложил 615 евро.

Помимо готовности работодателей и правительства, которые ясно заявляют, что 600 евро - «не предел», Европейская комиссия сегодня также весьма лояльна в плане увеличения SMN в Португалии, вопреки тому, что происходило в недавнем прошлом (до 2016 года). Теперь Брюссель признает, что «увеличения SMN не мешают созданию рабочих мест, что является еще одним веским аргументом, чтобы выйти за рамки 600 евро, если будет достигнут социальный консенсус и позволят экономические условия.

По данным министерства труда, в конце 2017 года SMN в Португалии получали 669.900 человек (около 20% работников по найму).