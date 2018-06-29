Португалия: какой будет минимальная зарплата

Пятница, 29 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: какой будет минимальная зарплата

В правительственной программе значится задача довести «минималку» к 1 января 2019 г. до 600 евро (до вычетов).

Однако на днях Мигел Кабрита, государственный секретарь по вопросам занятости, заявил в рамках публичного представления Отчета о занятости и профессиональной подготовке в 2017 году в министерстве труда, что «эта сумма не является окончательной, и вопрос далеко не закрыт». То есть правительство готово выйти за пределы 600 евро.

Таким образом, в начале будущего года минимальная заработная плата (SMN) может увеличиться больше, чем предусматривалось ранее. Окончательное решение будет зависеть от итога дебатов с участием правительства и социальных партнеров (профсоюзов, ассоциаций работодателей и др.).

Таким образом, гарантированный ежемесячный минимальный размер оплаты труда (RMMG) может увеличиться более чем на 20 евро (+3,4%) от действующих в настоящее время 580 евро «при условии наличия согласованности между социальными партнерами и экономическими условиями, при условии, что это соответствует производительности и не ставит под угрозу создание рабочих мест».

В частности, в общественных дебатах по поводу SMN, которые уже начались, принимают участие представители Бизнес-конфедерации Португалии (Confederação Empresarial de Portugal,CIP). В интервью журналу Jornal de Negócios глава данной организации предпринимателей Антониу Сарайва заявил, что «может быть сюрприз, и зарплата не ограничится 600 евро», добавив, однако, что «заработная плата может и должна расти, но индексироваться исходя из производительности труда и роста экономики».

Профсоюзные лидеры идут еще дальше: 1 мая генеральный секретарь CGTP Армениу Карлуш заявил, что «с 1 января 2019 г. SMN должна быть увеличена до 650 евро», а в апреле UGT во главе с Карлушем Силва предложил 615 евро.

Помимо готовности работодателей и правительства, которые ясно заявляют, что 600 евро - «не предел», Европейская комиссия сегодня также весьма лояльна в плане увеличения SMN в Португалии, вопреки тому, что происходило в недавнем прошлом (до 2016 года). Теперь Брюссель признает, что «увеличения SMN не мешают созданию рабочих мест, что является еще одним веским аргументом, чтобы выйти за рамки 600 евро, если будет достигнут социальный консенсус и позволят экономические условия.

По данным министерства труда, в конце 2017 года SMN в Португалии получали 669.900 человек (около 20% работников по найму).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: какой будет минимальная зарплата

      В правительственной программе значится задача довести «минималку» к 1 января 2019 г. до 600 евро (до вычетов).

      Подробнее

    • Президент Португалии посетит матч сборной с Уругваем на ЧМ-2018

      Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза приедет 30 июня в Сочи на матч своей национальной сборной с командой Уругвая 1/8 чемпионата мира по футболу.

      Подробнее

    • Собака научилась проводить сердечно-легочную реанимацию

      Собака, служащая в муниципальной полиции Мадрида, научилась проводить сердечно-легочную реанимацию.

      Подробнее

    • Испания: из-за питбуля в аэропорту Ибицы задержали самолеты

      Более десятка рейсов не смогли вовремя вылететь из аэропорта Ибицы из-за собаки на взлетно-посадочной полосе.

      Подробнее

    • Италия вышла из изоляции по вопросу мигрантов, считает Сальвини

      Маттео Сальвини, заявил о выходе Италии из политической изоляции и возвращении ей статуса главного игрока в ЕС после одобрения ряда ее предложений на саммите в Брюсселе.

      Подробнее

    • Италия перешла на полностью цифровой формат системы tax free

      Италия перешла на полностью цифровой формат системы tax free, который заработает с 1 сентября.

      Подробнее

    • Джордж Сорос купил долю в Xiaomi

      Китайский производитель смартфонов Xiaomi вышел на Гонконгскую биржу, сумев привлечь в рамках IPO 4,7 миллиарда долларов.

      Подробнее

    • 71-летнюю Сьюзан Сарандон арестовали

      Американскую актрису Сьюзан Сарандон арестовали в Вашингтоне во время акции протеста против антииммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda