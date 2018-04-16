Португалия: камеры в светофоре

В частности, внутри светофоров будут установлены 120 камер видеонаблюдения.

Также автаркия намерена увеличить количество радаров, чтобы бороться с превышением скорости в центре Лиссабона.

Помимо камер и радаров, предусмотрено увеличение штрафов за парковку во втором ряду.

Количество радаров, которое будет установлено, пока неизвестно, но, по словам Мигеля Гашпара, советника по вопросам мобильности, но перед зоной будут иметься соответствующие предупреждения.

«Поскольку мы не можем изменить город, мы должны обратиться к здравому смыслу людей и призвать их к осторожности», - заявил советник, подчеркнув, что большинство проблем происходит на Втором транспортном кольце (Segunda Circular).

«Высокоскоростные зоны- Segunda Circular, Eixo Norte-Sul и Avenida Infante Dom Henrique - составляюттоп-3. То есть водители должны быть более осторожны при нахождении в центральной части города», - пояснил Мигель Гашпар.

На внедрение камер наблюдения предусматривается выделение около 5 млн евро.

«Мы модернизируем и совершенствуем нашу сеть управления светофорами, что позволит нам управлять временем, которое люди проводят в остановках в трафике, и иметь возможность «открывать светофор», как это уже делается в центральном коридоре. Кроме того, мы будем расширяться до зоны Expo и Estrada de Benfica», - добавил Мигель Гашпар.