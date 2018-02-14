Португалия: «Камовы» вернутся на службу?

Среда, 14 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: «Камовы» вернутся на службу?

В настоящее время в распоряжении Португальского государства находятся несколько вертолетов «Камов».

Но все они - не функциональны.

Один находится в нерабочем состоянии после аварии, произошедшей в 2012 году, еще два ждут ремонта с 2015 года, а остальные три «Камова» - пригодны для полета, но также находятся «на приколе»: два - поскольку ожидают капитального техобслуживания, которое должно проходить каждые десять лет, а один - за «отсутствие сертификации одного из компонентов авиационным органом».

Вместе с тем, министерство внутренних дел (MAI) рассчитывает, что три этих «Камова» будут, при необходимости, задействованы для тушения лесных пожаров уже в этом году.

Что касается ремонта двух вертолетов, которые не функционируют с 2015 года и, соответственно, не составляют парк средств пожаротушения в течение последних трех лет, MAI заявило, что их «ремонт является одним из предметов деятельности рабочей группы, созданной министерствами внутренней администрации и национальной обороны, чтобы достичь перехода управления и контроля за воздушными средствами пожаротушения в ведение ВВС».

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