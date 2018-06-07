Португалия: карты Wizink переходят к Santander Totta

Четверг, 07 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: карты Wizink переходят к Santander Totta

Португальская Служба по контролю за конкуренцией (AdC) вынесла решение.

А именно что она не возражает против покупки испанским банком Santander Totta части бизнеса по кредитным и дебетовым картам.

Сделка, о которой было сообщено 30 апреля, заключается в покупке банком Santander Totta бизнеса кредитных и дебетовых карт, которым в Португалии занималась компания Wizink Bank после того, как приобрела его (бизнес) в 2014-2016 годах у Banco Popular.

Операция должна быть завершена во второй половине этого года, после авторизации соответствующими надзорными органами, такими как AdC, которая теперь получена.

Таким образом, испанская группа Santander вернула себе бизнес кредитных карт клиентов Banco Popular в Испании и Португалии, с целью улучшения бизнес-стратегии и интеграции банка.

Напомним, что в ноябре 2016 года Santander, специализирующийся на кредитных картах Wizink, приобрел этот бизнес у банка Barclays в Португалии, упразднив бренд Barclaycard и отправив новые карты Wizink 500 тысячам клиентам на португальском рынке.

Испанский банк Santander Totta принадлежит Banco Popular и североамериканской компании Varde Partners.

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