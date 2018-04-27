Португалия: Кейма-даш-Фиташ

Одна из праздничных церемоний - «Сжигания лент». Город одевается в цвета факультетов местного Университета и веселится до упаду!

Студенческий праздник, который отмечается в мае, превратился в визитную карточку города. Сюда на праздники съезжаются тысячи зрителей, чтобы посмотреть на праздничные процессии и балы и послушать серенады. Эти праздники посвящены окончанию учебного года и началу подготовки к выпускным экзаменам.

Волна веселья и восторга захлестывает город, когда толпа студентов собирается возле старого Кафедрального собора, чтобы послушать традиционную серенаду. Это знаменитая Песня Коимбры, которой начинается церемония «Сжигания лент». В течение недели в городе проводятся различные праздничные мероприятия, основными из которых является Академический вечер, Торжественный бал, Гаррайада (бои с молодыми бычками) в Фигейра-да-Фож, танцы и другие. Однако самое многолюдное мероприятие проходит на площади Ларгу-да-Фейра. Здесь студенты сжигают в специальных горшках широкие ленты, окрашенные в цвета своего факультета, что символизирует окончание их студенческой жизни и начало новой.

Праздник всегда заканчивается великолепным ярким шоу. Студенты приветствуют со своих движущихся платформ зрителей, заражая город своим весельем и раскованностью.

Время проведения: с 4 по 11 мая

Место проведения: Coimbra