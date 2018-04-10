Португалия: Киркоров представил участников Евровидения от Молдавии

Вторник, 10 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Киркоров представил участников Евровидения от Молдавии

Российский певец является соавтором песни My Lucky Day, с которой группа DoReDos выступит на конкурсе в Лиссабоне.

Российский певец и продюсер Филипп Киркоров в субботу представил молдавскую группу DoReDos - своих подопечных на конкурсе Евровидение, который пройдет в мае в Лиссабоне. Музыканты приняли участие в традиционной пре-пати конкурса в подмосковном ТРК «Vegas Кунцево», передает ТАСС.

«Я волнуюсь, как автор песни, - признался журналистам Киркоров. - Вообще это исторический момент: русский композитор написал песню для Молдовы. Такая коллаборация впервые».

Композицию My Lucky Day Киркоров написал в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом.

Российский артист отметил, что DoReDos уже известны по конкурсу «Новая волна», в котором одержали победу в 2017 году. «Мы подружились, и вот сегодня они здесь, в Москве», - добавил Киркоров.

Группа DoReDos была создана в 2011 в городе Рыбница. Ее участники - Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Трио участвовало в ряде международных конкурсов, в 2017 году группа стала победителем фестиваля «Новая волна» в Сочи. За этот успех президент Молдавии Игорь Додон удостоил их звания заслуженных артистов республики.

Киркоров уже помогал готовиться к Евровидению представителю Белоруссии Дмитрию Колдуну в 2007 году, Ани Лорак из Украины в 2008, Сергею Лазареву и сестрам Толмачевым, представлявшим Россию в 2016 и 2014 годах соответственно.

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