Португалия: когда начнется учебный год

Решено, что занятия для учащихся - от дошкольного до среднего образования - начнутся в период с 12 по 17 сентября. То есть на неделю раньше по сравнению со школьным календарем 2017/2018 учебного года.

С прошлого года календарь дошкольного образования (pré-escolar) был согласован с учебным календарем начального образования (ensino básico), и правило сохранится на следующий год.

Для учащихся, которые будут сдавать национальные экзамены (9-й, 11-й и 12-й классы), занятия завершатся 5 июня 2019 г., для учащихся 5-го, 6-го,7-го, 8-го и 10-го классов - 14 июня. Последними отправятся на летние каникулы дошкольники и учащиеся 1-го цикла (с 1 по 4 классы) - начиная с 21 июня 2019 года.

Рождественские каникулы начнутся 17 декабря и продолжатся до 2 января 2019 года. То есть первый период следующего учебного года будет рассчитан на три месяца непрерывных занятий. Второй период будет проходить до 5 апреля, а третий, и последний, период будет составлять всего полтора месяца для учащихся второго и третьего циклов начального образования и всего среднего образования: занятия стартуют 23 апреля.

Таким образом, по-прежнему остается без ответа призыв школ и профсоюзов, звучавший в последние годы, сбалансировать школьный календарь и сократить период занятий до Рождества.

Национальная федерация образования (FNE) сожалеет о том, что школьный календарь вновь разработан в соответствии с религиозными праздниками, что создает «дисбаланс в продолжительности каждого школьного периода».

В свою очередь, национальные экзамены для учащихся 11-го класса начнутся 17 июня и завершатся 23 июля (2-й этап). Итоговые тесты (provas de aferição) для учащихся 8-го класса пройдут 6 июня (математика и естествознание) и 11 июня (история и география).

17 июня второсклассники будут сдавать экзамены по португальскому языку и изучению окружающей среды.