Португалия: колония морских котиков увеличилась

Как сообщила региональный секретарь окружающей среды Сусана Прада, были утверждены все проекты по сохранению морского котика, представленные Мадейрой международным организациям за последние 30 лет, что позволило колонии вырасти до 30 экземпляров.

Тридцать лет назад, в 1988 году, на островах Дезерташ было всего шесть котиков, но они не ушли, а укрылись в пещерах. В месте их обитания был создан природный заповедник, что способствовало устойчивому росту популяции.

Эти морские котики относятся к средиземноморскому виду, самому редкому в мире и находящемуся под угрозой исчезновения. В мире осталось менее 600 экземпляров, и 30 из них живут на архипелаге Мадейра, на островах Дезерташ.

«В настоящее время все рыбаки и все население знают, что они не должны причинять вред котикам, поэтому звери заплывают в порты и плывут к купающимся людям, потому что чувствуют, что угрозы нет», - добавила Сузана Прада.