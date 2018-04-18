Португалия: компания по прокату автомобилей приглашает на работу...
Компания Avis объявляет набор сотрудников.
Цель - удовлетворение растущего спроса на услуги в предстоящий летний сезон.
Новые сотрудники будут выполнять функции на 36 станциях AvisPortugal с севера до юга страны.
Кандидаты, которые могут подать свою заявку через веб-сайт компании, должны иметь продвинутый уровень знания английского языка и «сильные коммуникативные навыки».
Сотрудникам пунктов по прокату автомобилей обещают «множество возможностей» для развития навыков продаж, администрирования, обслуживания и логистики.
Напомним, что Португалия в прошлом году побила все рекорды, приняв около 22 миллионов туристов, подавляющее большинство из которых посетили страну в летние месяцы.
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