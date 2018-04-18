Португалия: компания по прокату автомобилей приглашает на работу...

Цель - удовлетворение растущего спроса на услуги в предстоящий летний сезон.

Новые сотрудники будут выполнять функции на 36 станциях AvisPortugal с севера до юга страны.

Кандидаты, которые могут подать свою заявку через веб-сайт компании, должны иметь продвинутый уровень знания английского языка и «сильные коммуникативные навыки».

Сотрудникам пунктов по прокату автомобилей обещают «множество возможностей» для развития навыков продаж, администрирования, обслуживания и логистики.

Напомним, что Португалия в прошлом году побила все рекорды, приняв около 22 миллионов туристов, подавляющее большинство из которых посетили страну в летние месяцы.