Португалия: компенсации авиапассажирам

Понедельник, 19 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: компенсации авиапассажирам

События восходят к 10 мая 2017 года.

Тогда сбой в системе заправки топливом в международном аэропорту им. Умберту Делгаду в Лиссабоне затронул более 40 тысяч (41 тыс. 681) человек, что привело к отмене 98 рейсов, опозданиям 363, а 12 пришлось направить в другие аэропорты.

Около недели назад Национальная служба гражданской авиации (ANAC) объявила, что авиакомпании должны будут выплатить пассажирам компенсации из-за прошлогоднего майского сбоя.

В результате анализа ситуации с точки зрения прав пассажиров ANAC заключила, что «авиаперевозчики обязаны соблюдать обязательства по оказанию помощи, а также компенсировать неудобства пострадавшим пассажирам. При этом возникновение недостатка в заправке топливом не подпадает под концепцию чрезвычайных обстоятельств», - пояснил регулятор авиационного сектора в отчете по этому делу.

ANAC обосновала решение Регламентом 261/2004 Европейского парламента и Совета, который определяет наличие компенсаций в случаях, которые не подпадают под понятие чрезвычайных обстоятельств.

Авиакомпания TAP уже объявила, что выплатит пассажирам компенсации, определяемые регулятором, из-за нарушений, вызванных нехваткой топлива в аэропорту Лиссабона, но потребует компенсацию от Galp, с которой у TAP заключено соглашение о поставках топлива в аэропорту Лиссабона, за весь ущерб и упущенную выгоду, возникшую в результате сбоя в системе снабжения топливом, к которому TAP не имеет никакого отношения».

Последние новости

    • Португалия: сбор мусора - «по-умному»

      Инициатива по улучшению управления мусором в Кашкайше обернулась большими сбережениями и удовлетворенностью граждан.

      Подробнее

    • Португалия: компенсации авиапассажирам

      События восходят к 10 мая 2017 года.

      Подробнее

    • Испания: как остановить развитие рака головного мозга

      Испанцы разработали метод иммунотерапии, который останавливает развитие самого опасного вида рака головного мозга.

      Подробнее

    • Испания: фестиваль Llum Bcn посетили около 170 000 человек

      Около 170 000 человек посетили в минувшие выходные фестиваль света Llum Bcn, впервые прошедший в районе Побленоу Барселоны.

      Подробнее

    • В Италии пройдет праздник свиных шкварок

      Забавный гастрономический праздник свиных шкварок пройдет на улицах городка Сан-Мартино-ин-Рио в регионе Эмилия-Романья.

      Подробнее

    • Италия: выставка Моне открывается в Риме

      60 работ французского импрессиониста из парижского музея Мармоттан-Моне представлены на выставке в Риме.

      Подробнее

    • Microsoft случайно рассекретила новую Windows

      Корпорация Microsoft по ошибке опубликовала на собственном сайте подробности версии Windows 10 на базе архитектуры ARM.

      Подробнее

    • Найден способ заряжать смартфон от воздуха

      Исследователи Массачусетского технологического института разработали устройство, способное вырабатывать электричество из атмосферы.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!