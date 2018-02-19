Португалия: компенсации авиапассажирам

Тогда сбой в системе заправки топливом в международном аэропорту им. Умберту Делгаду в Лиссабоне затронул более 40 тысяч (41 тыс. 681) человек, что привело к отмене 98 рейсов, опозданиям 363, а 12 пришлось направить в другие аэропорты.

Около недели назад Национальная служба гражданской авиации (ANAC) объявила, что авиакомпании должны будут выплатить пассажирам компенсации из-за прошлогоднего майского сбоя.

В результате анализа ситуации с точки зрения прав пассажиров ANAC заключила, что «авиаперевозчики обязаны соблюдать обязательства по оказанию помощи, а также компенсировать неудобства пострадавшим пассажирам. При этом возникновение недостатка в заправке топливом не подпадает под концепцию чрезвычайных обстоятельств», - пояснил регулятор авиационного сектора в отчете по этому делу.

ANAC обосновала решение Регламентом 261/2004 Европейского парламента и Совета, который определяет наличие компенсаций в случаях, которые не подпадают под понятие чрезвычайных обстоятельств.

Авиакомпания TAP уже объявила, что выплатит пассажирам компенсации, определяемые регулятором, из-за нарушений, вызванных нехваткой топлива в аэропорту Лиссабона, но потребует компенсацию от Galp, с которой у TAP заключено соглашение о поставках топлива в аэропорту Лиссабона, за весь ущерб и упущенную выгоду, возникшую в результате сбоя в системе снабжения топливом, к которому TAP не имеет никакого отношения».