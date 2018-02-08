Португалия: компенсации уволенным работникам

Согласно ему, Novo Banco должен будет выплатить более 700 тыс. евро двум работникам, которые были уволены в 2016 году.

Речь идет о двух директорах бывшего Banco Espírito Santo, которые в 2014 году стали сотрудниками Novo Banco и у которых с финансовым учреждением были заключены предпенсионные договоры (pré-reforma).

Позднее, летом 2016 года, эти сотрудники были охвачены процессом коллективного увольнения, проводимого Novo Banco, и, не согласившись с условиями предложенной им компенсации, оспорили решение в суде.

По утверждению двух банкиров, соглашения, которые они первоначально заключили с Novo Banco, были договорами вида pré-reforma, поэтому компенсация, которую банк должен был заплатить им при увольнении, должна быть выше.

Однако Novo Banco счел, что соглашения, заключенные в 2015 году, были не pré-reforma, а приостановлением трудового договора, поэтому компенсация за их увольнение насчитана правильно (почти 66 тыс. евро в одном случае и 110 тыс. евро - в другом).

Суд первой инстанции подтвердил правоту работников и счел, что трудовое соглашение было именно pré-reforma, поэтому выплаченная в 2016 году компенсация должна отражать ежемесячные платежи, которые должны быть получены до достижения пенсионного возраста.

Cвоим решением вышеуказанный суд обязал Novo Banco выплатить 540.556,25 евро бывшему директору, а другому сотруднику - 186.989,58 евро, в дополнение к компенсации в размере 110.076,92 евро, уже выплаченной в 2016 году.

Однако Novo Banco обжаловал решения в Верховном суде (STJ), который подтвердил правоту работников и приговоры суда первой инстанции.

Отметим, что коллективное увольнение, проведенное Novo Banco в 2016 году, привело к тому, что около 30 работников обратились в суд Лиссабона, большинство из них - предпенсионного возраста. Истцы подвергают сомнению законность увольнений и размер компенсации. Однако это дело все еще находится на рассмотрении в суде - после того, как Novo Banco представил свои аргументы.

Напомним, что Novo Banco был создан после ликвидации BES в августе 2014 года и с тех пор переживает реструктуризацию, включая увольнение тысяч работников. С момента создания и до сентября 2017 года (последние доступные данные) банк уже сократил численность своего персонала более чем на 2 тысячи человек, в основном, посредством расторжения трудового соглашения по взаимной договоренности и досрочного выхода на пенсию.

в октябре 2017 г. Novo Banco был продан североамериканскому фонду Lone Star (который теперь владеет 75% финансовой организации, а Резолюционный фонд - оставшимися 25%), и в настоящее время запускает новый план реструктуризации, который подразумевает сокращение к 2021 году более 500 сотрудников.