Португалия: компенсация за «фальшивую» купюру

Среда, 31 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: компенсация за «фальшивую» купюру

Суд Гондомара вынес решение.

А именно приговорил Primark к выплате компенсации клиенту, которого кассир этого магазина обвинила в попытке заплатить за покупки фальшивой 50-евровой купюрой.

Случай восходит к июню 2015 года, когда клиент - каменщик по профессии, проживающий в Пенафиеле - предъявил для оплаты 50-евровую купюру в магазине Primark в Parque Nascente в Риу Тинту.

Получив банкноту, кассир провела ее через детектор и пришла к выводу, что она - фальшивая и позвала охранника. Тот, в свою очередь, вызвал сотрудника PSP, который доставил клиента, несмотря на его заверения о невиновности, в полицейский участок.

Уже там каменщик пояснил, что в тот день он получил в качестве оплаты за работу четыре банкноты в размере 50 евро, которые он передал полиции.

Дело было доведено до сведения Отдела по уголовным расследованиям PSP и Уголовной полиции (PJ). «Подозрительная» купюра затем была проанализирована PJ и Центробанком, и спустя шесть месяцев было доказано, что купюра - подлинная.

Ввиду результатов проверки клиент решил подать исковое заявление против бренда Primark, потребовав выплатить ему 24 тыс. евро «в качестве компенсации за унижение и моральный ущерб, причиненный при задержании в присутствии его детей и множества покупателей. Primark не стал оспаривать иск, и суд Гондомара обязал его выплатить компенсацию, однако установил ее размер только в 1.500 евро.

Истец не согласился с этой суммой и обжаловал решение.

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