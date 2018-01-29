Португалия: кондоминиумы обязаны обнародовать долги

Предварительный проект документа включал 90 мер и был разработан по просьбе Президента Республики Марселу Ребелу де Соуза при участии судей, прокуроров, адвокатов, поверенных и должностных лиц.

Среди основных мер - «декларирование долгов», что означает, что во время подписания нотариального договора купли-продажи администрация кондоминиума должна будет представить сумму существующих (при наличии) долгов продавца (владельца) жилья перед кондоминиумом.

В свою очередь, покупатель должен будет подписать декларацию о принятии на себя соответствующих долгов.