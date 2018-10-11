Португалия: конкурс на муниципальное жилье

В рамках инициативы, которая пройдет уже в 19-й раз, желающие смогут претендовать на аренду более 20-ти (21) квартир типологии от T0 до T3 стоимостью от 150 до 500 eвро.

Прием кандидатур осуществляется до 30 октября.

Предлагаемые квартиры расположены в приходах Ajuda, Alcântara, Beato, Benfica, Lumiar, Marvila, Misericórdia, Penha de França и Santa Maria Maior. В настоящее время в 11-ти из них ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Дополнительную информацию кандидаты могут получить по тел. 217989696 или по e-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.