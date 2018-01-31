Португалия: контроль за собаками

Она получила название «Одета» в честь суки, которая находилась на службе в Grupo Operacional Cinotécnico PSP с 2007 года по 1 октября 2015 г., дня своей смерти.

Полицейские займутся контролем за соблюдением действующих законных норм, таких как использование при прогулках с собакой поводка и, при необходимости, намордника, наличие у собак регистрации и плановых прививок.

Особое внимание будет уделено собакам опасных пород, таких как ротвейлер, бразильская сторожевая, аргентинский дог, питбультерьер, американский стаффордширский терьер, стаффордширский бультерьер и ину тоса.

В частности, полиция будет проверять, имеют ли владельцы собак опасных и потенциально опасных пород специальную подготовку.

В соответствии с действующим законодательством, дрессировка собак опасных или потенциально опасных пород должна проводиться инструкторами, имеющими квалификационные сертификаты, выданные GNR или PSP.