Португалия: костры - не разводить!

А именно что правительство решило продлить «критический период» пожаров до 15 октября «с учетом вероятных метеорологических условий на первую половину октября», а именно «из-за прогнозов температур воздуха выше нормы и низкой вероятности осадков».

Перед лицом такой ситуации правительство прогнозирует «сохранение риска пожара в сельских районах на высоком уровне».

В течение «критического периода» пожаров в лесных или сельскохозяйственных районах запрещаются: курение и разведение костров; сжигание мусора; фейерверки и запуск шаров с поджигающимся фитилем; фумигация или дезинсекция пасек, если только фумигаторы не оснащены искроудерживающими устройствами; циркуляция тракторов, оборудования и грузовых транспортных средств, которые не имеют огнетушителя, искроудерживающей системы и пламегасителей в выхлопных трубах или дымоходах.

«Ввиду вышеизложенных условий считается необходимым продолжить принятие специальных мер по предотвращению лесных пожаров и действий, которые принимаются в «критический период», в рамках Системы противопожарной защиты лесов», - отмечается в заявлении.