Португалия: козы-пожарные

Вторник, 03 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: козы-пожарные

Правительственная программа под названием «Козы-пожарные» (cabras sapadoras) является «инновационной» для Португалии.

Она инициирована в начале этого года и предусматривает разведение коз, которые будут пастись в районах с высоким уровнем пожароопасности в летнее время.

В реализации программы - в рамках 39 проектов по всей стране - задействованы более четырех тысяч парнокопытных. Спецотрядам коз предстоит ликвидировать растительность, которая легко загорается во время зноя и помогает огню перекидываться с полей на леса. Также благодаря им этому пожар из одного леса не будет распространяться на другой.

На днях государственный секретарь по лесной политике Мигел де Фрейташ подвел первые итоги программы «Козы-пожарные», в которую вовлечены 35 млн евро.

По словам чиновника, «в рамках программы уже чищены 1.386 км территории».

Как отметил Мигел де Фрейташ, «безусловно, новый проект «Козы-пожарные» не сможет заменить традиционную профилактическую работу, которая заключается в контроле за лесами и регулярном уничтожении сухостоя, однако станет одной из форм борьбы с пожарами, из-за которых в Португалии в прошлом году погибли более сотни человек».

Напомним, в 2012 году в северо-восточной Португалии тестировали подобный проект. Тогда на 90 гектарах в пожароопасных районах выпасали более полусотни коз.

Что касается соснового леса Лейрия и государственных лесов, Мигел де Фрейташ заявил, что, «на данный момент, удалено 203 кубометра сухой древесины, что обошлось в более чем 5 млн евро».

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