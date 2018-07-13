Португалия: кредиты на жилье под минимальные проценты

Пятница, 13 Июль 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Недвижимость

Португалия: кредиты на жилье под минимальные проценты

Данные обнародованы Центробанком.

 

Согласно им, в мае с.г. банки предоставили в виде кредитов на покупку жилья частными лицами 815 млн евро (для сравнения - в апреле с.г. - 783 млн евро). Таким образом, сумма ипотечного кредитования за первые пять месяцев с начала года составила 3,784 млрд евро. То есть в день банки предоставляли на покупку дома или квартиры более 25 млн евро.

При этом средняя процентная ставка по новым ипотечным операциям для домохозяйств была самой низкой, уменьшившись на 5 базисных пунктов, до 1,41%, что соответствует новому серийному минимуму.

По данным ЦБ, также в мае 2018 года выдали 429 млн евро в виде потребительских кредитов (максимальная сумма с 2006 года) и 162 млн евро - на иные цели. При этом  средние процентные ставки составили, соответственно, 7,21% (в апреле - 7,13%) и 3,98% (в апреле - 3,71%).

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