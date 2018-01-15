Португалия: Криштиану Роналду намерен покинуть «Реал»

Сообщается, что приоритетным вариантом продолжения карьеры для звездного футболиста является английский «Манчестер Юнайтед», из которого в 2009 году он перешел в состав мадридцев.

Известно, что принятое Роналду решение связано с тем, что президент клуба Флорентино Перес его обманул, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на испанское издание As. Ранее глава «сливочных» заявлял о том, что пересмотрит условия контракта португальца в пользу увеличения зарплаты 32-летнего игрока, но на данный момент ничего не изменилось. Отмечается, что ныне зарабатываемый 21 миллион евро не устраивает нападающего, и он хочет получать не меньше футболиста «Барселоны» Лионеля Месси, доход которого равняется 50 миллионам евро, пишет vesti.ru.

В «Ман Юнайтед» осведомлены о желании Роналду вернуться в команду, но официально пока никак не комментировали ситуацию.