Португалия: Криштиану Роналду забил свой 650-й гол

Мяч, забитый Криштиану Роналду в ворота Атлетико в поединке тридцать первого тура чемпионата Испании, стал юбилейным для португальца.

Этот мяч стал 650-м в карьере Роналду за клубы и сборную, а также он стал 40-м для Криштиану в нынешнем сезоне (этот рубеж покоряется ему в восьмом сезоне подряд), пишет football.ua.

Кроме того, Криштиану Роналду впервые с ноября 2014 года смог поразить ворота соперников в десяти матчах кряду (20 голов) во всех турнирах.