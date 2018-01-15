Португалия: крупный выигрыш в лотерею

В итоге выигрыш составил 30 тыс. евро! Причем сначала женщина думала, что она ничего не выиграла.

«Женщина соскоблила защитный слой, посмотрела результат и попросила меня выбросить билет в мусорное ведро, но я еще раз проверила и увидела, что там значился приз в 30 тыс. евро, и передала покупательнице», - рассказала Силва Феррейра, владелица «папеларии» в Фамаликау, где был куплен выигрышный билет.

Она добавила, что за три года продажи билетов лотерей «рашпадинья» в этой «папеларии» такой крупный выигрыш выпал впервые.