Португалия: КС - по поводу закона о суррогатном материнстве

На днях КС признал неконституционными и решил отменить некоторые нормы ранее принятого закона о суррогатном материнстве (СМ).

Таким образом, документ должен быть отправлен на пересмотр в парламент.

Ходатайство об инспекции Lei n.º 25/2016, de 22 de agosto, более известного как lei da gestação de substituição, было подано в КС в феврале 2017 года по просьбе депутатов CDS-PP и PSD. «В этом законе есть пункт, который должен гарантировать, чтобы ребенок однажды имел право знать, кто его биологические родители», - пояснила лидер CDS-PP Aссунсау Кришташ.

Один из вопросов, на которых сосредоточился КС - анонимность суррогатной матери и возможного донора гамет (женских (яйцеклетки) и мужских (сперматозоиды) репродуктивных клеток, участвующих в половом размножении. - Прим.). Президент Португальской ассоциации фертильности (APFertilidade) Клаудия Виейра проявляет большую обеспокоенность по поводу отмены анонимности доноров гамет, полагая, что это отпугнет потенциальных доноров.

«В Португалии есть множество пар, которые нуждаются в донорстве гамет, чтобы стать родителями. Эти процедуры проходят много лет и без суеты. И очевидно, что люди становятся донорами только потому, потому что у них есть гарантия полной анонимности. Конечно, если анонимность перестанет существовать, желающих стать донорами больше не будет», - утверждает Клаудия Виейра.

«Непостижимо, что закон, который уже был одобрен, который прошел через все инстанции, был регламентирован и полностью функционален, сейчас возвращается назад. Достаточно поставить себя на место бесплодных пар, чтобы осознать, какое эмоциональное воздействие этот шаг окажет на их жизнь. Это что-то действительно невообразимое», - добавляет глава APFertilidade.

В то же время, КС гарантирует, что два случая суррогатного материнства, которые уже были одобрены с момента публикации Регламентирующего декрета (31 июля 2017 г.) к закону о СМ, не будут затронуты заявлением о неконституционности закона.

ДВЕ ВЕРСИИ

Напомним, что закон о СМ обсуждался на самом высоком уровне - при личном участии президент страны Марселу Ребелу де Соуза. На первый вариант закона о СМ, одобренный 13 мая, президент наложил вето и потребовал от парламента, чтобы в новом тексте появились гарантии защиты прав всех участников СМ - суррогатной матери и ребенка, которого она должна родить для других лиц. Согласно исправленной версии, СМ как способ лечения бесплодия может быть доступен на основании медицинских рекомендаций для женщин, не способных выносить и родить ребенка по состоянию здоровья (в частности, с отсутствием или дисфункцией матки). Также в закон был внесен пункт об обязательном оформлении письменного договора между супружеской парой и суррогатной матерью, в котором должны быть оговорены все риски, связанные с этой процедурой, в частности, прописаны действия сторон на случай возникновения пороков развития плода или прерывания беременности. СМ может быть реализовано исключительно на безвозмездной основе, т.е. закон запрещает выплату гонорара суррогатной матери.

СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

Конституционный суд (Tribunal Constitucional), созданный в результате упразднения Революционного совета в 1982 году, занимает особое место в судебной системе Португалии. Это высший суд в португальской конституционной юрисдикции и единственный португальский суд, решения которого являются окончательными и не подлежащими обжалованию.

КС состоит из 13 судей, десять из которых избираются парламентом (Ассамблеей Республики, АР) квалифицированным большинством в две трети присутствующих депутатов, а остальные трое кооптируются избранными судьями, также большинством голосов. Члены КС назначаются на 9 лет без права продления полномочий. Председатель избирается самими судьями из своего состава на срок 4,5 года с правом продления мандата.

КС может по ходатайству президента, премьер-министра, генерального прокурора и др. признать противоречащим Конституции любой нормативный акт. Ему могут быть переданы на заключение вновь принимаемые Ассамблеей Республики законы, правительственные декреты-законы и другие акты центральных органов власти и административных областей.