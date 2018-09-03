Португалия: кто будет собирать груши

Обеспокоенность по этому поводу выразил президент Национальной ассоциации производителей груши сорта «Роша» (ANP).

«В связи с жарой мы ожидаем снижение урожая на 15-25% по сравнению с 2017 годом, т.е. до 180-190 тыс. тонн по сравнению с прошлогодними 210 тыс. тонн», - заявил Домингуш душ Сантуш.

Как пояснил представитель ANP, «сильная жара сожгла плоды, которые были наиболее подвержены воздействию солнца, и они не пригодны к продаже». Кроме того, «высокая температура воздуха вызвала у деревьев сильный тепловой шок, который замедлил рост фруктов», - добавил Домингуш душ Сантуш. - В связи с этим они начали созревать слишком рано, с уменьшением калибра и объема производства».

Отметим, что на сбор урожая, который большинство производителей начали на прошлой неделе, мобилизованы более 50 тысяч работников. Домингуш душ Сантуш отмечает, что «сектору становится труднее нанимать сезонных рабочих не только из-за задержки в начале кампании в этом году, которое совпало с окончанием студенческих каникул - ведь учащиеся традиционно участвуют в сборе, но и из-за существующего «бюрократического бремени».

Альтернативой, по мнению руководителя ANP, является привлечение иностранных рабочих. «После весенне-летнего сбора урожая клубники, черешни, слив и персиков некоторые из этих работников теперь собирают груши и виноград. У нас есть африканские и азиатские рабочие, а именно из Таиланда, Бангладеш, Непала и бывшей Бирмы (Мьянма)», - рассказал Домингуш душ Сантуш.

Вместе с тем, пояснил представитель ANP, «процесс оформления в Службе иностранцев и границ занимает шесть-семь месяцев. «Как я могу нанимать людей в феврале, когда на деревьях нет ни листьев, ни цветков, и я не знаю, каким будет урожай», - задается вопросом Домингуш душ Сантуш.

Отметим, что груша сорта «Роша» производится (на 99%) в муниципалитетах от Мафры до Лейрии, при этом первенство принадлежит Кадавалу и Бомбарралу.

Груша «Роша» Западного региона (pera rocha do Oeste) имеет «охраняемое наименование происхождения», что служит подтверждением признания качества португальского фрукта со стороны Европейского Союза.

По данным ANP, из 210 тыс. тонн груш, произведенных в предыдущей кампании, сектор экспортировал 92 тыс. тонн по сравнению с 54 тыс. тонн в ходе кампании 2016/2017, и заработал 80 млн евро. Топ-5 стран-импортеров составляют Бразилия, Великобритания, Марокко, Франция и Германия.

В ANP входят пять тысяч производителей - ассоциированных членов; площадь выращивания груш составляет 11 тысяч гектаров.