Португалия: кто курит больше

Согласно выводам исследования социально-демографических характеристик курильщиков в Португалии, проведенного специалистами Национального института доктора Рикарду Жорже (Insa), женщины с самым высоким уровнем образования курят больше всего. У мужчин ситуация противоположная: больше курильщиков - среди лиц с минимальным уровнем образования.

Вместе с тем, независимо от пола, самый высокий уровень потребления табака наблюдается у безработных и разведенных.