Португалия: кто представит Германию на «Евровидении 2018»
Натия Тодуа попробовала свои силы в этой борьбе за участие в «Евровидении» с песней My Own Way, однако получила низкие оценки.
Победительница вокального шоу The Voice of Germany 2017 грузинка Натия Тодуа не будет представлять Германию на «Евровидении 2018».
В национальном отборочном конкурсе победил двадцатисемилетний исполнитель Михаэль Шульте с песней You Let Me Walk Alone («Ты отпустил меня в путь одного»). Композиция посвящена отцу певца, умершему много лет назад, пишет sputnik-georgia.ru.
Лидерство Шульте определилось в результате большинства голосов телезрителей, международного жюри и экспертов «Евровидения».
Всего в отборочном конкурсе на участие в «Евровидении 2018» от Германии приняли участие шесть кандидатов.