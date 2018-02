Португалия: кто представит Германию на «Евровидении 2018»

Победительница вокального шоу The Voice of Germany 2017 грузинка Натия Тодуа не будет представлять Германию на «Евровидении 2018».

В национальном отборочном конкурсе победил двадцатисемилетний исполнитель Михаэль Шульте с песней You Let Me Walk Alone («Ты отпустил меня в путь одного»). Композиция посвящена отцу певца, умершему много лет назад, пишет sputnik-georgia.ru.

Лидерство Шульте определилось в результате большинства голосов телезрителей, международного жюри и экспертов «Евровидения».

Всего в отборочном конкурсе на участие в «Евровидении 2018» от Германии приняли участие шесть кандидатов.