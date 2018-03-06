Португалия: кто представит страну-хозяйку на «Евровидении»

Вторник, 06 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: кто представит страну-хозяйку на «Евровидении»

По традиции, на «Евровидении» Португалию представляет победитель местного Песенного фестиваля.

В финале Festival da Canção, который в этом году прошел в многофункциональном павильоне Гимарайша уже в 50-й раз, участвовали 14 финалистов, отобранных после двух полуфиналов.

Основная борьба разгорелась между двумя песнями. Композиция «O Jardim» («Сад») в исполнении Клаудии Пашкоал получила 12 баллов в ходе телеголосования и 10 - от жюри. В свою очередь, песня «Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada» («Мне ничего не нужно, чтобы улыбнуться») Катарины Миранда удостоилась 12 баллов от жюри и 10 - от публики. Поскольку, согласно правилам, в случае равенства голосов преобладают голоса зрителей, победительницей Festival da Canção стала Клаудия Пашкоал.

Именно она будет представлять Португалию на «Евровидении-2018» с песней «O Jardim» (автор музыки и слов - Изаура), которая будет исполнена на португальском языке.

Эта«ностальгическая и меланхоличная композиция, поясняет Изаура, был написана в память о ее бабушке, которую она потеряла год назад и с которой она была очень близка.

Согласно биографии, предоставленной RTP, Клаудия Пашкоал живет в Гондомаре, редактирует видео для нескольких ютуберов и имеет два разных проекта: первый - соло с балладами, а другой - с группой на английском. В возрасте 23 лет девушка участвовала в конкурсе талантов на RTP, «The Voice Portugal». До этого была ведущей программы Curto Circuito на SIC Radical. В недавнем интервью Клаудия заявила, что она «девушка, которая меняет свою карьеру каждые полгода, а прическу - каждую неделю». Певица также поведала, что приглашение от Изауры пришло к ней из Facebook и что при этом она так расчувствовалась, что «не смогла сдержать слез». Клаудия надеется, что «Евровидение» станет поворотным моментом в ее карьере, и она готова побороться за победу в финале конкурса - 12 мая.

Напомним, что фестиваль «Евровидение» в этом году впервые пройдет в Португалии - 8, 10 и 12 мая - в концертном зале Altice Arena в Лиссабоне. Право на проведение фестиваля Португалии принес победитель прошлогоднего фестиваля Сальвадор Собрал с песней «Amar pelos dois» («Любить за двоих»).

Последние новости

    • Португалия: поддержка пожилых людей

      «LisBoa, cidade de todas as idades» («Лиссабон, город всех возрастов»).

      Подробнее

    • Португалия: Лиссабонский полу-марафон

      В марте проходит Лиссабонский полу-марафон по маршруту через мост им. 25 апреля, с которого открывается прекрасный панорамный вид на город.

      Подробнее

    • В Испании растут продажи электрических и гибридных автомобилей

      В феврале был зафиксирован один из лучших показателей за последнее время по количеству проданных электромобилей в стране.

      Подробнее

    • В Испании планируют создать фонд воды

      Мариано Рахой и Педро Санчес договорились поставить в качестве приоритетной задачи политической повестки дня вопрос создания водного фонда.

      Подробнее

    • Италия: в Риме при строительстве метро нашли виллу II века

      Итальянские архитекторы обнаружили при строительстве одной из станций римского метро виллу II века.

      Подробнее

    • Италия: выставка картин Олега Путнина «Открой для себя Россию»

      «Открой для себя Россию» - с таким символичным названием в Российском центре науки и культуры в Риме откроется выставка русского живописца Олега Путнина.

      Подробнее

    • Ученые создадут таблетку от ожирения

      Ученые Института биологических исследований Солка испытывают вещества, которые оказывают на организм человека тот же эффект, что и физические упражнения.

      Подробнее

    • Нос невесты принца признали совершенством

      Бывшую актрису Меган Маркл признали самой привлекательной женщиной в королевской семье.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!