Португалия: кто представит страну-хозяйку на «Евровидении»

В финале Festival da Canção, который в этом году прошел в многофункциональном павильоне Гимарайша уже в 50-й раз, участвовали 14 финалистов, отобранных после двух полуфиналов.

Основная борьба разгорелась между двумя песнями. Композиция «O Jardim» («Сад») в исполнении Клаудии Пашкоал получила 12 баллов в ходе телеголосования и 10 - от жюри. В свою очередь, песня «Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada» («Мне ничего не нужно, чтобы улыбнуться») Катарины Миранда удостоилась 12 баллов от жюри и 10 - от публики. Поскольку, согласно правилам, в случае равенства голосов преобладают голоса зрителей, победительницей Festival da Canção стала Клаудия Пашкоал.

Именно она будет представлять Португалию на «Евровидении-2018» с песней «O Jardim» (автор музыки и слов - Изаура), которая будет исполнена на португальском языке.

Эта«ностальгическая и меланхоличная композиция, поясняет Изаура, был написана в память о ее бабушке, которую она потеряла год назад и с которой она была очень близка.

Согласно биографии, предоставленной RTP, Клаудия Пашкоал живет в Гондомаре, редактирует видео для нескольких ютуберов и имеет два разных проекта: первый - соло с балладами, а другой - с группой на английском. В возрасте 23 лет девушка участвовала в конкурсе талантов на RTP, «The Voice Portugal». До этого была ведущей программы Curto Circuito на SIC Radical. В недавнем интервью Клаудия заявила, что она «девушка, которая меняет свою карьеру каждые полгода, а прическу - каждую неделю». Певица также поведала, что приглашение от Изауры пришло к ней из Facebook и что при этом она так расчувствовалась, что «не смогла сдержать слез». Клаудия надеется, что «Евровидение» станет поворотным моментом в ее карьере, и она готова побороться за победу в финале конкурса - 12 мая.

Напомним, что фестиваль «Евровидение» в этом году впервые пройдет в Португалии - 8, 10 и 12 мая - в концертном зале Altice Arena в Лиссабоне. Право на проведение фестиваля Португалии принес победитель прошлогоднего фестиваля Сальвадор Собрал с песней «Amar pelos dois» («Любить за двоих»).