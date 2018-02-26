Португалия: кто выступит от Украины на «Евровидении-2018»

Понедельник, 26 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: кто выступит от Украины на «Евровидении-2018»

Музыкант исполнит песню Under the Ladder.

Константин Бочаров, известный под псевдонимом Melovin, будет представлять Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в мае в столице Португалии. Соответствующая информация была опубликована в воскресенье на официальном сайте «Евровидения».

Отмечается, что 20-летний украинец выступит на конкурсе с песней Under the Ladder («Под лестницей»). С ней он одержал победу, опередив 17 других претендентов, на национальном отборочном этапе, финал которого состоялся 24 февраля. Решение было принято по результатам совместного голосования жюри и телезрителей.

Как указывается на сайте европейского конкурса, в 2015 году Melovin одержал верх во время музыкального шоу талантов The X Factor на Украине. В 2017 году он попытался пробиться на «Евровидение», но занял третье место, пишет ТАСС.

В состязании в Лиссабоне примут участие представители 42 стран. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая. Россию на конкурсе будет представлять певица Юлия Самойлова.

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