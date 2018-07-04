Португалия: Кубок мира по танцам

Мероприятие уже принимали у себя Сиджес, Барселона (Испания), Оффенбург (Германия), Бухарест (Румыния), Джерси (США), Париж (Франция) и Сардиния (Италия).

На днях стало известно, что финальный этап Кубка мира по танцам 2019 года (Dance World Cup 2019) будет проходить в португальской Браге.

Мероприятие, которое состоится в Forum Braga, соберет мастеров различных танцевальных стилей и жанров - от классического до современного, включая хип-хоп, уличный танец, акро-танец, джаз, чечетку, национальный фольклор и - впервые в 2019 -году, бальные танцы.

Dance World Cup 2019 - крупнейшее в мире соревнование в области танца, которое собирает около 6.500 детей и молодежи из 48 стран.

Бизнес-посол Браги Рикарду Кошта подчеркнул, что «Кубок мира по танцам за десять дней соревнований объединяет больше спортсменов, чем зимние Олимпийские игры. Это самое посещаемое в мире мероприятие через онлайн-трансляцию, которую можно увидеть в 120 странах и которую смотрят более 500 тысяч человек».