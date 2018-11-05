Португалия: купить арендуемую квартиру - это реально

Новый закон гарантирует преимущественное право (direito de preferência) арендаторов в случае продажи или передачи (dação em cumprimento) жилой недвижимости, арендуемой в течение более двух лет.

То есть владелец квартиры или дома, желающий, к примеру, продать ее/его, должен в первую очередь предложить приобрести своим арендаторам. Согласно новому закону, уведомление о возможности реализовать свое direito de preferência «отправляется арендатору «заказным письмом с подтверждением о получении», а срок для ответа со стороны арендатору составляет «30 дней с даты получения уведомления».

При осуществлении преимущественного права арендаторов применяются одни и те же условия как при покупке жилья в зданиях, находящихся в горизонтальной собственности (propriedade horizontal), так в зданиях, находящихся в полной собственности (propriedade total).

Отметим, что здание в горизонтальной собственности поделено на отдельные/автономные части (например, квартиры или этажи), зарегистрированные в реестре недвижимости по отдельности. С другой стороны, здание в полной собственности зарегистрировано в реестре под одной статьей (artigo matricial).

«В случае договоров аренды жилья относительно части здания, не состоящей в горизонтальной собственности, арендодатель имеет преимущественное право на тех же условиях, что и арендатор автономной доли», - говорится в законе. В этом случае преимущественное право «связано с частью (quota-parte) здания, соответствующей оценочной доле (permilagem) арендованного помещения».

В случае продажи вместе с другой недвижимостью владелец должен указать в уведомлении «цену за арендованное помещение, а также за другие объекты, продаваемые совместно».

«Если владелец предпочитает продать недвижимое имущество, не подлежащее горизонтальному режиму собственности, его арендаторы могут, если того пожелают, реализовать свое преимущественное права совместно, приобретая весь объект, пропорционально, в совместной собственности» , устанавливает новый закон.