Португалия: легализоваться будет легче

Документ сделает легализацию иностранцев «более гибкой».

Основным изменением является упрощение процедур для иммигрантов, которые работают, но находятся в Португалии нелегально.

Прибегнуть к «исключительному режиму» и подать запрос на получение вида на жительство (autorização de residência), основанный на «гуманитарных соображениях» («razões humanitárias»), может каждый, кто «находится на рынке труда более года и не имеет законного въезда в страну».

Согласно новому закону, иммигранты смогут подать прошение на ВНЖ в цифровом формате (digitalmente), без необходимости собеседования в консульствах. Также можно будет назначить дату собеседования (agendamento) с SEF за пределами Португалии, когда мнение этой организации является положительным, что позволит им сократить время ожидания, поскольку ранее agendamento необходимо было делать на национальной территории.

Кроме того, иммигранты смогут выбирать, где будут проходить это собеседование, что позволит разгрузить службы в Лиссабоне, куда в настоящее время подается подавляющее большинство запросов.

Кроме того, более упрощенной станет легализация сезонных рабочих, работников, включенных в штат предприятий, и студентов и исследователей.

Также с целью привлечения в Португалию иностранных студентов из португалоговорящих стран больше не требуется предъявлять предварительное обязательное заключение (parecer prévio) SEF, а полную ответственность будут принимать на себя учебные заведения. В этих случаях виза будет выдаваться компетентной консульской службой на основании информации, предоставленной SEF высшими учебными заведениями. При предоставлении виз для обучения гражданам государств, в которых португальский язык является государственным, и поступившим в высшие учебные заведения, не нужно будет проходить собеседование и представлять подтверждения наличия средств к существованию.