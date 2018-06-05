Португалия: линия помощи арендаторам

Вторник, 05 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: линия помощи арендаторам

Лиссабонский муниципалитет создал специальное подразделение.

Оно будет обслужививать граждан, которых выселяют из арендованного жилья или которые находятся в ситуации риска потери квартиры или дома.

Поводом для создания Unidade de Intervenção Integrada de acompanhamento aos Despejos (UIIАD) послужило возрастающее число случаев, когда люди сталкиваются с письмами о расторжении договора аренды или предложениями по увеличению арендной платы, которая для многих является неподъемной.

Среди партнеров - приходские советы, Святой Дом Милосердия Лиссабона, Мировой суд, Арбитражный суд и др.

Среди услуг, предоставляемых UIIАD - бесплатная телефонная линия (800 919 075), доступ к которой уже открыт и через которую арендаторы могут сообщать о ситуациях выселения или «буллинга» (психологического террора) в сфере недвижимости. На первом этапе телефонная линия будет работать с 9.00 до 18.00, с понедельника по пятницу.

Арендаторы смогут получить ответы на интересующие их вопросы, в частности, юридические консультации или направление в учреждения и службы, компетентные для каждой ситуации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: досрочные пенсии снова урежут

      Официальный срок выхода на пенсию сегодня составляет 66 лет и 4 месяца.

      Подробнее

    • Португалия: линия помощи арендаторам

      Лиссабонский муниципалитет создал специальное подразделение.

      Подробнее

    • Испания: ночную Барселону «захватили» спортсмены-любители

      Все чаще в различных местах Барселоны можно встретить спортсменов-любителей, которые проводят свои совместные занятия... ночью.

      Подробнее

    • Испания: на холмах Барселоны замечен редчайший вид рыси

      Пиренейская рысь, которая относится к быстро исчезающим видам, была обнаружена лесниками под Барселоной.

      Подробнее

    • На поле в Италии появились загадочные круги

      На прошлой неделе итальянский фермер был потрясен, заметив, что на пшеничном поле, на окраине города Романо-ди-Ломбардия, появилось множество «кругов на полях».

      Подробнее

    • Италия: мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки

      Мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом туристки из Канады, которой оторвало ногу.

      Подробнее

    • Названа новая причина ухода Зидана из «Реала»

      Французский тренер Зинедин Зидан покинул «Реал» из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом.

      Подробнее

    • Зеленый чай - защита от инфаркта

      Зеленый чай исключительно богат молекулами сложного флавоноида, галлата эпигаллокатехина (EGCG), с действием которых связывают различные положительные эффекты напитка, в том числе снижение риска развития рака и нейродегенеративных заболеваний.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе