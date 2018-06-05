Португалия: линия помощи арендаторам

Оно будет обслужививать граждан, которых выселяют из арендованного жилья или которые находятся в ситуации риска потери квартиры или дома.

Поводом для создания Unidade de Intervenção Integrada de acompanhamento aos Despejos (UIIАD) послужило возрастающее число случаев, когда люди сталкиваются с письмами о расторжении договора аренды или предложениями по увеличению арендной платы, которая для многих является неподъемной.

Среди партнеров - приходские советы, Святой Дом Милосердия Лиссабона, Мировой суд, Арбитражный суд и др.

Среди услуг, предоставляемых UIIАD - бесплатная телефонная линия (800 919 075), доступ к которой уже открыт и через которую арендаторы могут сообщать о ситуациях выселения или «буллинга» (психологического террора) в сфере недвижимости. На первом этапе телефонная линия будет работать с 9.00 до 18.00, с понедельника по пятницу.

Арендаторы смогут получить ответы на интересующие их вопросы, в частности, юридические консультации или направление в учреждения и службы, компетентные для каждой ситуации.