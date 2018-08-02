Португалия: «Лион» обыграл «Бенфику»

Четверг, 02 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: «Лион» обыграл «Бенфику»

«Лион» одержал победу над «Бенфикой» в Международном кубке чемпионов.

Французский «Лион» победил португальскую «Бенфику» со счетом 3:2, сообщает Sport24.

Матч прошел в рамках Международного кубка чемпионов.

Встреча состоялась в Фару (Португалия), пишет gazeta.ru.

Ранее «Арсенал» обыграл «Челси» в серии пенальти в Международном кубке чемпионов.

Международный кубок чемпионов

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия) — «Лион» (Лион, Франция) — 2:3

Голы: 0:1 — Марсело, 40; 0:2 — Траоре, 45; 1:2 — Пицци, 59; 2:2 — Марсело (автогол), 64; 2:3 — Терье, 83.

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