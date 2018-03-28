Португалия: Lisbon Fish and Flavours
В апреле пройдет фестиваль «Рыба в Лиссабоне».
На фестивале можно будет попробовать инновационные гастрономические творения признанных португальских и зарубежных шеф-поваров.
В течение одиннадцати дней можно посетить гастрономические презентации, темой которых является рыба и морепродукты, побывать в лучших ресторанах и насладиться лучшими винами.
Параллельно даются уроки кулинарии для взрослых и для детей, а также работает рынок деликатесов с типичными продуктами лиссабонского региона.
Если вы ценитель вкусной еды, не пропустите это событие!
Время проведения: с 5 по 15 апреля
Место проведения: Pavilhão Carlos Lopes, Lisboa
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