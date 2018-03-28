Португалия: Lisbon Fish and Flavours

Среда, 28 Март 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Lisbon Fish and Flavours

В апреле пройдет фестиваль «Рыба в Лиссабоне».

На фестивале можно будет попробовать инновационные гастрономические творения признанных португальских и зарубежных шеф-поваров.

В течение одиннадцати дней можно посетить гастрономические презентации, темой которых является рыба и морепродукты, побывать в лучших ресторанах и насладиться лучшими винами.

Параллельно даются уроки кулинарии для взрослых и для детей, а также работает рынок деликатесов с типичными продуктами лиссабонского региона.

Если вы ценитель вкусной еды, не пропустите это событие!

Время проведения: с 5 по 15 апреля

Место проведения: Pavilhão Carlos Lopes, Lisboa

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: Lisbon Fish and Flavours

      В апреле пройдет фестиваль «Рыба в Лиссабоне».

      Подробнее

    • Португалия: почтовые услуги подорожают

      Почтовая служба CTT проиндексирует расценки на услуги со 2 апреля.

      Подробнее

    • Испанский бар будущего может стать полностью цифровым

      Испания занимает первое место в мире по числу баров на одного жителя страны.

      Подробнее

    • Испания на первом месте по употреблению антибиотиков

      В 2000 году тройку стран мира с наибольшим потреблением антибиотиков на душу населения составляли Франция, Новая Зеландия и Испания.

      Подробнее

    • В порту в Италии прогремел взрыв

      В среду, 28 февраля, в порту итальянского города Ливорно произошел взрыв.

      Подробнее

    • Итальянец девять лет судился из-за баклажана

      Житель Италии, девять лет назад обвиненный в похищении баклажана, добился отмены приговора.

      Подробнее

    • Навигатор спустил таксиста с лестницы

      В США водитель Uber последовал инструкциям навигатора и застрял на лестнице.

      Подробнее

    • В США дети во время прогулки нашли челюсть мастодонта

      В США три мальчика во время прогулки нашли челюсть вымершего десять тысяч лет назад мастодонта.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!