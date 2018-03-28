Португалия: Lisbon Fish and Flavours

На фестивале можно будет попробовать инновационные гастрономические творения признанных португальских и зарубежных шеф-поваров.

В течение одиннадцати дней можно посетить гастрономические презентации, темой которых является рыба и морепродукты, побывать в лучших ресторанах и насладиться лучшими винами.

Параллельно даются уроки кулинарии для взрослых и для детей, а также работает рынок деликатесов с типичными продуктами лиссабонского региона.

Если вы ценитель вкусной еды, не пропустите это событие!

Время проведения: с 5 по 15 апреля

Место проведения: Pavilhão Carlos Lopes, Lisboa