Португалия: Лиссабон - Фестиваль Super Bock Super Rock

Представляя абсолютно новый формат основных фестивалей в Португалии, отличаясь современной, урбанистической, космополитной концепцией в 2018 г., Super Bock Super Rock гарантирует, как всегда, присутствие самых экстраординарных международных и португальских артистов.

Время проведения: с 19 по 21 июля

Место проведения: Parque das Nações