Португалия: Лиссабон - Фестиваль Super Bock Super Rock
Фестиваль возвращается к окрестностям Тежу, выбирая область Parque da Nações.
Представляя абсолютно новый формат основных фестивалей в Португалии, отличаясь современной, урбанистической, космополитной концепцией в 2018 г., Super Bock Super Rock гарантирует, как всегда, присутствие самых экстраординарных международных и португальских артистов.
Время проведения: с 19 по 21 июля
Место проведения: Parque das Nações
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