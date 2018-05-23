Португалия: Лиссабон стремится достичь показателя «90-90-90»

Так называется протокол, который подписали столичный муниципалитет и Государственный департамент здравоохранения.

Документ направлен на «достижение цели «90-90-90» к 2020 году». Это означает, что: а) 90% людей, инфицированных ВИЧ, должны знать о том, что они являются переносчиками вируса иммунодефицита; б) 90% населения, живущего с вирусом, должны иметь доступ к лечению; в) 90% людей, получающих лечение, должны иметь «неопределяемую вирусную нагрузку» (означает, что ВИЧ-положительный человек не может передать вирус своему партнеру при незащищенном сексуальном контакте).

Подписанный протокол также направлен на «устранение причин риска, уязвимости и передачи ВИЧ», а также «вирусных гепатитов, туберкулеза и других инфекций, передаваемых половым путем».

Для этого столичный муниципалитет намерен «найти и ускорить ответы, отвечающие местным потребностям», и «мобилизовать ресурсы для общественного здравоохранения и комплексного развития».

Как заявил в интервью агентству Lusa Рикарду Роблес, советник муниципалитета по социальным правам, это «очень важный проект в направлении ликвидации эпидемии ВИЧ/СПИД». Чиновник добавил, что «Лиссабон по-прежнему является городом страны с наибольшей распространенностью ВИЧ/СПИД, здесь ежегодно регистрируется от 250 до 300 новых случаев инфицирования».