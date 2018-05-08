Португалия: Лиссабон встречает гостей «Евровидения»

Согласно ей, на конкурс «Евровидение», который пройдет с 8 по 12 мая в Лиссабоне, прибудут 54 тысячи гостей из более чем 110 стран.

«Еврофанаты» приедут в Португалию в основном из Франции, которая возглавляет список стран по численности гостей, Великобритании, США, Германии и Испании. Вторую половину топ-10 рейтинга занимают Бразилия, Нидерланды, Канада, Италия и Австралия.

В целом гости фестиваля прибудут в португальскую столицу из более чем 4.300 городов, охватывающих пять континентов, сообщает Airbnb.

В апреле на Airbnb были доступны для бронирования только 15% объявлений о размещении в Лиссабоне. В среднем бронирование на Airbnb во время «Евровидения» рассчитано на два-три человека, которые планируют остаться на шесть ночей и заплатить 65 евро за номер за ночь.

Согласно Airbnb, в дни «Евровидения» «еврофаны» будут жить не только музыкой. Гостей «будут интересовать гастрономические впечатления, исторические прогулки по Лиссабону и даже занятия серфингом».