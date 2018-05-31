Португалия: Лиссабонские празднества

Четверг, 31 Май 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: Лиссабонские празднества

С наступлением лета Лиссабонские празднества вносят оживление в жизнь города, собирая на улицах тысячи людей.

Народные гуляния проходят в честь весьма почитаемого в Лиссабоне Cвятого Антония, который считается покровителем города. Своей кульминации они достигают 12 июня во время вечернего праздничного шествия по Авениде да Либердаде. Вечером 13 июня процессия в честь этого народного святого проходит по улицам вокруг кафедрального собора, придавая религиозный оттенок празднествам.

Шум и веселье царят в типичных уголках Лиссабона от Каштелу до Моурариа, Граса, Алфама, Ажуда и Байру-Алту. На улицах, украшенных гирляндами из цветных шаров, чувствуется запах жареных сардин и аромат базилика от бумажных гвоздик и изображений Святого Антония.

Июнь, главный месяц гуляний, которые продолжаются все лето и богаты самыми разнообразными мероприятиями - концерты фаду и джазовой музыки, фаду в городских трамваях, кинофестивали, театральные представления, спортивные состязания и выставки.

Время проведения: с 1 по 30 июня

Место проведения: Lisboa

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