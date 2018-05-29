Португалия: литр бензина- 2 евро?

Вторник, 29 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: литр бензина- 2 евро?

Все возможно, поскольку стоимость автомобильного топлива растет уже десять недель подряд.

По данным Главного управления по энергетике и геологии, в прошлый четверг средняя цена за литр простого (без добавок) дизельного топлива составила 1,373 евро за литр, в то время как самого дешевого (simples) 95-го бензина - 1,591 евро за литр.

В этот понедельник оба вида топлива подорожали еще на один евроцент за литр.

Как известно, цены на дизель и бензин в Португалии являются одними из самых высоких в Европе. При этом значительная часть отпускной цены на топливо в Португалии происходит от различных налогов и сборов. Львиную долю стоимости, уплачиваемой португальскими водителями, представляет налог на нефтепродукты (ISP): 38,6% - в стоимости дизеля и 45,9% - бензина.

«Значительная часть при образовании цен на топливо - это налоговое бремя, в частности, НДС и ISP, - говорится на сайте Galp. - Этот фактор отличается от страны к стране и объясняет разницу цен, к примеру, между Португалией и Испанией. В случае Португалии налоговая нагрузка составляет почти половину конечной цены на дизель и более половины цены на бензин, которая на 26 евроцентов выше, чем в Испании».

К примеру, в неделю с 14 по 21 мая литр дизеля стоил в Португалии 1,35 евро, будучи десятым самым дорогим из 28 стран Европейского Союза. Вместе с тем, до налогов и сборов стоимость составляла всего 0,62 евро. То есть более половины уплаченной цены поступает в государственную казну. В прошлом году ISP принес государству 3.364 млн евро, что на 3,2% больше, чем в 2016-м.

В свою очередь, средняя цена 95-го бензина составляла 1,56 евро за литр, тогда как до НДС, ISP, сбора на автодорожный сектор и доплату за уровень углерода составляла лишь 0,61 евро за литр.

Данные показывают, что на прошлой неделе стоимость 95-го бензина в Португалии была пятой по величине в ЕС-28. Только в Нидерландах, Италии, Греции и Дании бензин был дороже.

По мнению некоторых экспертов, португальский сценарий, который сегодня кажется плохим, может быть еще хуже. А пока возмущенные водители устраивают стихийные акции протеста против роста цен. В понедельник пятеро водителей циркулировали на холостом ходу по Via de Cintura Interna (VCI) в Порту, препятствуя нормальному движению по этой автодороге. «Марш протеста» прекратили подоспевшие полицейские, которые оштрафовали нарушителей и восстановили трафик.

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